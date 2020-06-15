https://news.day.az/society/1244554.html В клинику модульного типа требуются свыше 100 работников - TƏBİB
В клинику модульного типа требуются свыше 100 работников - TƏBİB
Для работы в клинике модульного типа, функционирующей при Клиническом медцентре, объявлено более 100 вакантных мест.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Объединение управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Отмечается, что наряду с медицинским персоналом клинике требуются также и немедицинские работники.
Заинтересованные кандидаты могут до 1 июля отправлять свои CV на hr@tabib.gov.az под заголовком "Модульная клиника".
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