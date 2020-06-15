В клинику модульного типа требуются свыше 100 работников

Для работы в клинике модульного типа, функционирующей при Клиническом медцентре, объявлено более 100 вакантных мест.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Объединение управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что наряду с медицинским персоналом клинике требуются также и немедицинские работники.

Заинтересованные кандидаты могут до 1 июля отправлять свои CV на hr@tabib.gov.az под заголовком "Модульная клиника".