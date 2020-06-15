В Баку пропал 13-летний подросток.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, Заур Ахмедов, 2007 г.р. проживающий в поселке Шувелан, ушел из дома 11 июня в 13:00, и не вернулся. В тот же день его родители обратились в 1-е отделение полиции.

В настоящее время ведутся поиски подростка.