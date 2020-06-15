https://news.day.az/society/1244580.html Удивительный Азербайджан в объективе известного фотографа - ФОТО
Удивительный Азербайджан в объективе известного фотографа - ФОТО
Известный азербайджанский фотограф и путешественник Алексей Лекин на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az представляет фотографии, снятые им во время путешествия по стране.
Отметим, что данные фотографии собрали восторженные комментарии пользователей соцсети.
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