Удивительный Азербайджан в объективе известного фотографа

Известный азербайджанский фотограф и путешественник Алексей Лекин на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az представляет фотографии, снятые им во время путешествия по стране. 

Отметим, что данные фотографии собрали восторженные комментарии пользователей соцсети.