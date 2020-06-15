Тяжелое ДТП в Шеки, много раненых

В Шекинском районе, в селе Варазат, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, автомобиль, за рулем которого находился местный житель Ширхан Микаилов, столкнулся с автомобилем, управляемым Эльчином Мамедовым. В результате пострадали пять человек.

У 19-летнего пассажира одного из автомобилей Гасана Ахмедова диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Впавшего в кому молодого человека незамедлительно доставили в Центральную больницу Шекинского района и поместили в отделение реанимации.

Других четырех пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи выписали из больницы. Все они - жители села Баш Зейзид.