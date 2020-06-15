В Баку станет прохладнее

Обнародован прогноз погоды на 16 июня.



Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 60-70%, днем - 45-55%.

11 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, град. Утром в горах будет туман, местами ожидается порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

Порывистый ветер хазри на Абшеронском полуострове благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей