В Ярдымлы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

В Ярдымлы произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 13 июня около 15.00 на территории села Фындыглы-Гышлаг Ярдымлинского района перевернулся автомобиль Mitsubishi, управляемый жителем села Г.Аббасовым. В результате аварии погиб его сын, сам водитель и 2 других пассажиров госпитализированы.

Ведется расследование.