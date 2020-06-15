https://news.day.az/society/1244594.html В Ярдымлы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые
В Ярдымлы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые
В Ярдымлы произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 13 июня около 15.00 на территории села Фындыглы-Гышлаг Ярдымлинского района перевернулся автомобиль Mitsubishi, управляемый жителем села Г.Аббасовым. В результате аварии погиб его сын, сам водитель и 2 других пассажиров госпитализированы.
Ведется расследование.
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