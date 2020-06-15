В России расследуется жестокое убийство молодого азербайджанца

Поздно ночью 12 июня в Ворошиловском районе (Россия) неизвестный жестоко расправился с 17-летним студентом ВолгГМУ из Азербайджана.

Как передает Day.Az, Тимур Гаврилов умер от множественных ножевых ранений, нанесённых в различные части тела. В региональном СУ СКР возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Убийство".

"12 июня погибший был в гостях у своего приятеля в Центральном районе Волгограда, откуда поздно ночью пешком отправился домой - в общежитие учебного заведения. По пути на молодого парня напал неизвестный и нанес ему ножом множество ударов. Ранения оказались смертельными, он погиб на месте происшествия", - сообщила старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Сейчас в Волгограде проводится тщательное расследование. Для раскрытия этого громкого убийства в регионе создали штаб, в который вошли сотрудники регионального управления СК России, а также УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В данный момент следователи устанавливают и допрашивают лиц из числа близкого окружения убитого, а также ведут поиск возможных свидетелей и очевидцев преступления, - добавила Наталия Рудник. - Уже изъяты и тщательно изучаются записи камер наружного наблюдения, которые установлены по пути следования убитого и нападавшего".