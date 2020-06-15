В Волгограде назначена награда за убийцу азербайджанского студента

В Волгограде назначена награда за убийцу 17-летнего гражданина Азербайджана.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба губернатора Волгоградской области.

Отмечается, что губернатор Андрей Бочаров решил назначить награду за раскрытие убийства 17-летнего Тимура Гаврилова.

Отметим, 13 июня в Ворошиловском районе города Волгоград было обнаружено тело гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова. Убитому с особой жестокостью возле студенческого общежития было 17 лет. Он учился на I курсе Волгоградского медицинского университета.

Неизвестный нанес 20 ножевых ранений возвращавшемуся от друзей Тимуру. Преступник скрылся с места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.