Лечащий врач Бахрама Багирзаде рассказал последние подробности о состоянии артиста

Продолжается интенсивное лечение Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, с подключением к ЭКМО, сообщили Trend в пресс-службе Центрального таможенного госпиталя, передает Day.Az.

Руководитель бригады врачей, начальник Центра научной практики и обучения Центрального таможенного госпиталя, депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов рассказал о состоянии пациента на данный момент.

"После подключения Бахрама Багирзаде к оборудованию ЭКМО за последние 24 часа в динамике состоянии здоровья пациента появилась хоть и малая, но стабильность. Даже есть позитивные сдвиги - возвращение к нормальной функции органов организма, за исключением легких, а показатели лабораторных анализов не ухудшились. В то время как функции серьезно поврежденных легких выполняет оборудование ЭКМО, нет проблем с насыщением тела кислородом. Все это дает нам надежду. Все вопросы решаются совместно с отечественными и зарубежными специалистами", - отметил Махмудов, подчеркнув, что лечение заслуженного артиста находится непосредственно под контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Ранее депутат также отметил, что пока не идет речи о трансплантации легких или отправке в какую-либо страну. Постоянно проводятся консультации с европейскими специалистами, в основном, с итальянскими.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Новая компьютерная томография выявила серьезное негативное течение заболевания по сравнению с предыдущим этапом. Также выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к искусственному дыхательному аппарату, увеличение сатурации не было достигнуто. В связи с тем, что сатурация в течение дня оставалась в пределах 50%, был проведен консилиум, который решил подключить пациента к устройству ЭКМО. После этого состояние пациента относительно стабилизировалось, и сатурация (насыщение крови кислородом) повысилась до 95 процентов.

ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация - это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.