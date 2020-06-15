AZAL назвал клиники, где можно пройти тест на коронавирус, чтобы попасть на рейс из Стамбула в Баку

17 и 18 июня AZAL совершит специальные рейсы по направлению Баку-Стамбул-Баку. При вылете на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19.

Как сообщили Day.Az в пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", расширился список турецких клиник, чья справка о негативном тесте на COVID-19 действительна на рейсах "Азербайджанских Авиалиний" из Стамбула в Баку.

Полный список лабораторий доступен по ссылке.

При вылете из Баку действительна справка из лабораторий, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В обоих случаях тест должен быть сдан не позднее, чем за 48 часов до вылета рейса.

Напомним, что в каждом направлении на рейс будут приниматься по 150 пассажиров. Продажа билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку будет открыта на сайте авиакомпании www.azal.az.

На рейс Баку-Стамбул авиабилеты могут приобрести граждане Азербайджана, Турции и других государств, имеющие право въезда в эту страну.

На рейс Стамбул-Баку будут допускаться только граждане Азербайджана.