AZAL назвал клиники, где можно пройти тест на коронавирус, чтобы попасть на рейс из Стамбула в Баку
17 и 18 июня AZAL совершит специальные рейсы по направлению Баку-Стамбул-Баку. При вылете на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19.
Как сообщили Day.Az в пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", расширился список турецких клиник, чья справка о негативном тесте на COVID-19 действительна на рейсах "Азербайджанских Авиалиний" из Стамбула в Баку.
Полный список лабораторий доступен по ссылке.
При вылете из Баку действительна справка из лабораторий, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
В обоих случаях тест должен быть сдан не позднее, чем за 48 часов до вылета рейса.
Напомним, что в каждом направлении на рейс будут приниматься по 150 пассажиров. Продажа билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку будет открыта на сайте авиакомпании www.azal.az.
На рейс Баку-Стамбул авиабилеты могут приобрести граждане Азербайджана, Турции и других государств, имеющие право въезда в эту страну.
На рейс Стамбул-Баку будут допускаться только граждане Азербайджана.
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