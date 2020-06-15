TƏBİB о том, почему растет число зараженных коронавирусом

Почему растет число зараженных коронавирусом?

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на этот вопрос ответил руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

По его словам, рост числа инфицированных после смягчения карантинного режима был ожидаемым.

"Есть граждане, которые следуют правилам защиты по нашей рекомендации. А есть много тех, кто не верит в вирус. Это цифры, которые мы подтвердили.

Некоторые люди не обращаются к врачам. Есть те, кто скрывает это даже от своих близких, и лечится дома. В итоге они поздно попадают в больницу.

Эти люди становятся носителями вируса и заражают других при контакте. Инфекция распространяется, потому что они скрывают болезнь" - сказал Васиф Алиев.

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