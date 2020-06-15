https://news.day.az/society/1244629.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Самухе произошло землетрясение.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, согласно информации бюро по исследованию землетрясений, подземные толчки были зарегистрированы в 12:47 в 47 километрах к северу от Гянджинской станции на территории Самуха.
Магнитуда землетрясения составила 3, очаг залегал на глубине 13 километров.
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