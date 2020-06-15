https://news.day.az/society/1244635.html В Баку у нарушителя карантинного режима обнаружили наркотики
В Баку у нарушителя карантинного режима обнаружили наркотики
В Баку у нарушителя карантинного режима были обнаружены наркотики.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 14 июня сотрудник 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержали Дж.Ибрагимова, управлявшего автомобилем марки "Daewoo", тем самым нарушившего правила карантинного режима. В ходе досмотра у него был обнаружен и изъят метамфетамин.
Сотрудники полиции обнаружили в багажнике автомобиля и изъяли 2 аппарата "комби", водонагреватель, 3 магнитофона, монитор, 4 мобильных телефона, кухонный нож, которые были украдены из домов и автомобилей на территории Ясамальского района.
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