В Азербайджане выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусом, 156 вылечившихся, 3 скончались

В Азербайджане выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусом, 156 пациентов вылечились и были выписаны домой, 3 скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за сегодня было проведено 5.052 теста на COVID-19.

На сегодня в стране выявлены 10.324 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 5.739, скончались 122 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4.463 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 386.898 тестов.