https://news.day.az/society/1244639.html В Азербайджане выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусом, 156 вылечившихся, 3 скончались
В Азербайджане выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусом, 156 вылечившихся, 3 скончались
В Азербайджане выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусом, 156 пациентов вылечились и были выписаны домой, 3 скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за сегодня было проведено 5.052 теста на COVID-19.
На сегодня в стране выявлены 10.324 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 5.739, скончались 122 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4.463 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 386.898 тестов.
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