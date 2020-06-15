Наследный принц ОАЭ наградил азербайджанку высокой наградой за самоотверженность в борьбе с COVID-19

Гражданка Азербайджана Саада Сулейман, уроженка Баку, получила высокую награду от властей Объединенных Арабских Эмиратов за "самоотверженность в лечении инфицированных коронавирусом пациентов".

Как передает Day.Az со ссылкой на RussianEmirates, отмечается, что благодарственное письмо и почетную премию ей вручил Его Высочество шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного командующего Вооруженными силами ОАЭ.

Саада Сулейман работает руководителем аппарата Министерства здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов. В письме подчеркивается, что заслуги врача в спасении жизни людей останутся в истории и никогда не будут забыты.

Ранее Правительство ОАЭ высоко оценило вклад гражданки Кыргызстана Чинары Джантошевой, врача анестезиолога-реаниматолога отделения интенсивной терапии государственной больницы Rashid Hospital (Дубай), за самоотверженный труд в обеспечении охраны здоровья общества.

В числе еще 212 медицинских работников различной специальности врачу решением Его Высочества шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая, в знак признания личного вклада в борьбу с инфекцией коронавируса COVID-19 на передовых позициях присуждена 10-летняя "золотая" резидентская виза ОАЭ.

Щедрый жест премьер-министра является демонстрацией признательности правительства ОАЭ за огромный вклад медицинских работников в охрану безопасности здоровья членов общества. Таким образом правительство страны поощряет борцов со вспышкой коронавируса COVID-19 за их усилия и вклад в преодоление кризиса.

Стоит отметить, что, по данным Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ на 14 июня 2020 года, число зараженных коронавирусом на территории страны достигло 42 294, при этом 27 462 пациента полностью выздоровели, 289 - скончались от осложнений заболевания.