https://news.day.az/society/1244661.html В реке Кура утонули 2 человека
В реке Кура утонули 2 человека
В Товузе два человека утонули в реке Кура.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел на территории Товузского района. Два человека утонули во время купания в реке Кура. На место происшествия были привлечены спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
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