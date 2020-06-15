В реке Кура утонули 2 человека

В Товузе два человека утонули в реке Кура.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел на территории Товузского района. Два человека утонули во время купания в реке Кура. На место происшествия были привлечены спасатели и сотрудники правоохранительных органов.