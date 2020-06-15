https://news.day.az/society/1244676.html В Азербайджане от коронавируса умер известный врач - ФОТО
В Азербайджане от коронавируса умер известный врач - ФОТО
15 июня в Азербайджане из-за коронавирусной инфекции скончался известный врач.
Как передает Day.Az со ссылкой на Medicina.Az, доцент Азербайджанского Медицинского Университета, известный онколог Фикрет Намазов скончался сегодня днем от вируса COVID-19.
Отмечается, что Намазов проходил лечение в Терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета.
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