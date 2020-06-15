В Азербайджане от коронавируса умер известный врач

15 июня в Азербайджане из-за коронавирусной инфекции скончался известный врач.

Как передает Day.Az со ссылкой на Medicina.Az, доцент Азербайджанского Медицинского Университета, известный онколог Фикрет Намазов скончался сегодня днем от вируса COVID-19.

Отмечается, что Намазов проходил лечение в Терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета.