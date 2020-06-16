https://news.day.az/society/1244701.html Пожар в многоэтажном доме в Баку - эвакуированы жильцы
Пожар в многоэтажном доме в Баку - эвакуированы жильцы
В Сабунчинском районе Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в результате пожара на балконе квартиры площадью 50 кв.м. сгорели стройматериалы на участке 3 кв.м. В ходе пожара из прилегающих квартир были эвакуированы 12 жильцов.
Пожарные предотвратили распространение огня на квартиру.
Пожар был потушен пожарными расчетами МЧС.
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