Пожар в многоэтажном доме в Баку

В Сабунчинском районе Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в результате пожара на балконе квартиры площадью 50 кв.м. сгорели стройматериалы на участке 3 кв.м. В ходе пожара из прилегающих квартир были эвакуированы 12 жильцов.

Пожарные предотвратили распространение огня на квартиру.

Пожар был потушен пожарными расчетами МЧС.  