Ханде Харманджи извинилась за фотографии с поездки в Губу и Гусар

Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи прокомментировала реакцию людей в связи с ее поездками в Губинский и Гусарский районы, передает Day.Az.

Как сообщили АПА в ВОЗ, Х.Харманджи заявила следующее:

"Дорогие друзья,

Хочу внести ясность в вопрос в связи с распространенными в соцсетях моими фотографиями, которые вызвали отрицательную реакцию.

Как вам известно, мы реализуем проект REACT-C19 в связи с пандемией COVID-19. В рамках проекта 19 азербайджанских врачей, получивших образование в Турции, едут в различные регионы республики, чтобы помогать местным врачам.

13 июня мы вместе с этими врачами посетили Губинский и Гусарский районы. Фотографии и видео, которыми я поделилась в социальных сетях, были сделаны в это время. Я признаю, что выложила эти фотографии в неподходящее время, и приношу свои извинения. Впереди у нас много работы. Нам очень нужна ваша поддержка. Только вместе мы можем справиться с пандемией".