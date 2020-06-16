https://news.day.az/society/1244742.html Названа дата выпускных экзаменов в Азербайджане
Названа дата выпускных экзаменов в Азербайджане
18 и 19 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные (приемные) экзамены на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, экзамены пройдут в 38 городах и районах республики.
Экзамены начинаются в 11:00. Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.
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