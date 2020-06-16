На всех въездах в Баку образовались километровые пробки

С сегодняшнего утра на карантинных постах полиции на въездах в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район на автомагистралях Баку-Алят, Баку-Губа и Баку-Шамахы образовались километровые пробки. Возвращение в Баку граждан, выехавших в регионы до введения ужесточенного карантинного режима, парализовало движение на постах.

Несмотря на то, что гражданам было рекомендовано не выходить из дома, они все равно различными путями выехали в районы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев.

"До объявления ужесточенного режима мы предупреждали лиц с бакинской пропиской, а также тех, кто работает в столице, но имеет районную прописку, о том, что выехавшие в эти дни в районы не будут впускаться в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, и за день до ужесточенного карантина многие были возвращены. Некоторые попытались скрытно выехать, некоторые приводили другие доводы и сумели выехать с территорий, где уже был введен ужесточенный карантинный режим. Лица с районной пропиской были предупреждены о том, что им не будет разрешено вернуться. Если у них районная прописка, и они проживают на территориях, где объявлен ужесточенный карантинный режим, то в этот период должны оставаться там, где проживают. Отъезд в районы и возвращение 260 тысяч человек, передвижение которых было разрешено на портале icaze-e@gov.az и вышеназванных лиц, создали большие проблемы на въездах в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. Кроме того, немало и тех, кто по направлению врача ехал в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. Они тоже ждали окончания ужесточенного режима карантина. Поэтому на карантинных постах возникли такие заторы", - сказал полковник полиции.

Алиев добавил, что в данный момент самая большая пробка наблюдается на магистрали Баку-Алят: "Больше всего въезжающих с южного направления, поэтому на карантинном посту на 65-м километре трассы Баку-Алят образовалась большая пробка. Относительно меньше пробка на трассе Баку-Губа. На магистрали Баку-Шамахы - плотный транспортный поток в 1,5 километра".