AZAL обратился к пассажирам, вылетающим рейсом Баку-Стамбул 17 и 18 июня

Пассажиры, вылетающие из Баку в Стамбул 17 и 18 июня, в обязательном порядке должны сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) перед полетом.

Как передает Day.Az, со списком лабораторий, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться ниже:

- Лаборатория İnci, проспект Бюльбюля, 40. Контактный номер: +994 51 229 49 80

- Клиника Referans, улица Мирзабала Мамедзаде. Контактный номер: +994 70 653 00 33

- Memorial Klinik, проспект Гара Гараева, 38a. Контактный номер: +994 12 520 30 40

Согласно правилам, справка о прохождении теста на коронавирус должна быть выдана не более чем за 48 часов до вылета. Попасть на борт самолета пассажир сможет только после предъявления справки о прохождении теста с отрицательным результатом.

Рейс Баку-Стамбул будут обслуживаться через первый терминал (Terminal 1).

Напомним, что 17 и 18 июня "Азербайджанские Авиалинии" выполнят два специальных рейса по маршруту Баку-Стамбул-Баку.

В каждом направлении на рейс будут приниматься по 150 пассажиров.

На рейс Баку-Стамбул авиабилеты могут приобрести как граждане Азербайджана, так и Турции (или лица, имеющие вид на жительство в этой стране). На рейс Стамбул-Баку будут допускаться только граждане Азербайджана.

AZAL призывает пассажиров с ответственностью отнестись к соблюдению всех требований и рекомендаций Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, а также Всемирной организации здравоохранения.

В свою очередь, сотрудники авиакомпании и аэропорта будут делать все от них зависящее, чтобы полет прошел максимально комфортно и безопасно, и призывают пассажиров к путешествиям на самолете только в случае крайней необходимости.