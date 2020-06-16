Названы лаборатории для прохождения теста на COVID-19 для авиапассажиров

Пассажиры, вылетающие из Баку в Стамбул 17 и 18 июня, в обязательном порядке должны сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19), сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Со списком лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться ниже:

- лаборатория İnci, проспект Бюльбюля, 40. Контактный номер: +994 51 229 49 80;

- клиника Referans, улица Мирзабалы Мамедзаде. Контактный номер: +994 70 653 00 33;

- Memorial Klinik, проспект Гара Гараева, 38a. Контактный номер: +994 12 520 30 40.

Согласно правилам, справка о прохождении теста на коронавирус должна быть выдана не позднее чем за 48 часов до вылета. Попасть на борт самолета пассажир сможет только после предъявления справки о прохождении теста с отрицательным результатом.

Рейс Баку-Стамбул будут обслуживаться через первый терминал (Terminal 1).

Напомним, что 17 и 18 июня "Азербайджанские Авиалинии" выполнят два специальных рейса по маршруту Баку-Стамбул-Баку.