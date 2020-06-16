Названо количество школьников, которые будут сдавать выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 18-19 июня в 38 городах и районах Азербайджана очередные выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как передает Day.Az, они начнутся в 11:00.

Участники должны явиться на экзамен в медицинской маске и иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист;

- справку о состоянии здоровья;

- оригинал документа, удостоверяющего личность.

Абитуриенты могут распечатать "Пропускной лист" с официального сайта ГЭЦ.

Кроме того, в эти дни вступительные экзамены сдадут выпускники текущего года и предыдущих лет, желающие поступить в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования, а по азербайджанскому языку - выпускники 9-х (нынешнего и прошлых лет) и 11-х (текущего года) классов с обучением не на государственном языке.

В экзаменах 18-19 июня примут участие 43 767 абитуриентов.