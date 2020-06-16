Тело убитого в Волгограде студента будет отправлено в Азербайджан

Тело 17-летнего азербайджанского студента, убитого в городе Волгоград Российской Федерации, будет отправлено в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в следственных органах Волгоградской области.

"Тело убитого студента будет отправлено в Азербайджан. Предоставление доверенности на выдачу гроба с телом покойного является длительной процедурой, так как у убитого нет родственников в Волгограде", - говорится в сообщении.

Отметим, вечером 12 июня в Ворошиловском районе города Волгоград было обнаружено тело студента I курса Волгоградского медицинского университета, гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова со следами насилия. Неизвестный нанес Гаврилову 20 ножевых ранений. По факту возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания убийцы. Предварительные данные убийцы уже установлены. В операции задействованы сотрудники Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и Следственного комитета региона. Губернатор Волгоградской области назначил награду в 1 миллион рублей за поимку убийцы азербайджанского студента.