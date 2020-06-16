В Баку проведено диагностическое оценивание учеников столичных школ

В 2019-2020 учебном году министерство образования провело диагностическое оценивание для 58 674 учеников V и IX классов столичных школ.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, диагностическое оценивание охватило 28 830 учеников V классов и 29 844 - IX классов.

Для оценивания уровня учителей начальных классов, а также с целью проведения последовательных мероприятий для улучшения показателей учеников со слабой успеваемостью проведены мониторинги.

Данные меры охватили 28 830 учеников 218 столичных школ. Результаты мониторингов были проанализированы совместно с руководством общеобразовательных учреждений.