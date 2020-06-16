https://news.day.az/society/1244828.html В Баку проведено диагностическое оценивание учеников столичных школ
В Баку проведено диагностическое оценивание учеников столичных школ
В 2019-2020 учебном году министерство образования провело диагностическое оценивание для 58 674 учеников V и IX классов столичных школ.
Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, диагностическое оценивание охватило 28 830 учеников V классов и 29 844 - IX классов.
Для оценивания уровня учителей начальных классов, а также с целью проведения последовательных мероприятий для улучшения показателей учеников со слабой успеваемостью проведены мониторинги.
Данные меры охватили 28 830 учеников 218 столичных школ. Результаты мониторингов были проанализированы совместно с руководством общеобразовательных учреждений.
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