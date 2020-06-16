https://news.day.az/society/1244829.html Завтра минобразования Азербайджана проведет телеуроки для абитуриентов - ФОТО
Завтра минобразования Азербайджана проведет телеуроки для абитуриентов - ФОТО
Завтра на телеканале Mədəniyyət будет транслироваться программа "Время урока для абитуриентов", сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.
Трансляция телеуроков в этом формате будет продолжена до 17 июля.
В программе "Время урока" будет предоставлена информация о "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных заданий, о работе с текстом, умении правильно перерабатывать информацию и прочем. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.
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