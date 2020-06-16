Об изменениях в ужесточении режима карантина будет сообщено заранее

В Азербайджане ожидается вынесение решения о введении ужесточенного режима карантина на территориях некоторых городов и районов в пятницу и субботу этой недели, а воскресенье планируется отвести для отдыха граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Прокомментировав данный вопрос, пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева сообщила, что это еще не подтверждено официально. Она отметила, что в случае вынесения данного решения общественность будет проинформирована заранее на брифинге Оперативного штаба.

Отметим, что с учетом динамики инфицирования, в выходные и праздничные дни в Азербайджане вводится ужесточенный режим карантина. Таким образом, с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов было запрещено покидать места своего проживания и нахождения. Аналогичный режим был введен и на позапрошлых выходных.