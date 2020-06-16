Завтра в Баку ожидается солнечная погода и до 32 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, умеренный северо-западный ветер, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 19-23, днем - 29-33, в Баку ночью - 20-22, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако к вечеру в отдельных северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, град. Утром в горах туман, местами усиливающийся западный ветер.

Ночью - 20-25, днем - 34-39, в горах ночью -12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове завтра будет преобладать умеренный северный ветер, благоприятный для метеочувствительных людей.