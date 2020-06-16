В Азербайджане будут введены важные новшества, связанные со стипендиями и пособиями

В Азербайджане постоянно растет размер социальных выплат.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на заседании в формате видеоконференции с рабочей группой по вопросам пенсий, пособий и стипендий, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В прошлом году лицам, достигшим пенсионного возраста, на личном счете которых был небольшой пенсионный капитал, было предоставлено право на получение трудовой пенсии. С начала 2020 года за потерю кормильца предоставлено право выбора трудовой пенсии или социального пособия. Также с начала этого года дети получают пособия и за ограниченные возможности здоровья, и за потерю кормильца. Лица, достигшие пенсионного возраста, но не обладающие пенсионным правом, обеспечиваются пособием по возрасту и пр.", - сказал министр.

Бабаев добавил, что эти меры будут продолжены: "В системе пенсионного обеспечения разрабатывается проект, содержащий в себе многие изменения".

Министр сказал, что также продолжается процесс разработки систем новых е-назначений по видам соцобеспечения: "До конца этого года планируется электронизация еще 3 видов стипендий и 3 пособий. Для военнослужащих и лиц специальных званий проводятся работы по электронизации пенсионного обеспечения. В целом, основная цель в том, чтобы расширить круг проактивных услуг в сфере соцобеспечения".