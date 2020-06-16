https://news.day.az/society/1244871.html В Хачмазе оштрафованы лица, нарушившие особый карантинный режим - ФОТО
В Хачмазе оштрафованы лица, нарушившие особый карантинный режим - ФОТО
Привлечены к ответственности лица, организовавшие увеселительное мероприятие в Хачмазе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в Губинской региональной группе Министерства внутренних дел (МВД), в результате проведенных сотрудниками Хачмазского районного отделения полиции мероприятий к ответственности были привлечены 11 человек, организовавшие увеселительное мероприятие в одном из расположенных на территории района центров отдыха, нарушив тем самым правила особого карантинного режима.
Деятельность объекта приостановлена, владелец и посетители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре