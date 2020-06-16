В Хачмазе оштрафованы лица, нарушившие особый карантинный режим

Привлечены к ответственности лица, организовавшие увеселительное мероприятие в Хачмазе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в Губинской региональной группе Министерства внутренних дел (МВД), в результате проведенных сотрудниками Хачмазского районного отделения полиции мероприятий к ответственности были привлечены 11 человек, организовавшие увеселительное мероприятие в одном из расположенных на территории района центров отдыха, нарушив тем самым правила особого карантинного режима.

Деятельность объекта приостановлена, владелец и посетители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.