Собеседования при приеме на госслужбу будут проводиться в онлайн-режиме

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к кандидатам, которые примут участие в собеседованиях по приему на государственную службу.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, с учетом требований особого карантинного режима, введенного на территории страны для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции, собеседования, перенесенные с 18 марта 2020 года, планируется организовать в онлайн-режиме.

Кандидаты смогут подключиться к онлайн-собеседованиям с помощью специального программного обеспечения из административных зданий ГЭЦ.

Кандидаты, собеседования с которыми были перенесены, начиная с 12 июня 2020 года до 18:00 21 июня, должны перейти по ссылке https://eservices.dim.gov.az/dqq/Elan/OnlineMsh и выбрать соответствующее им региональное отделение ГЭЦ. Онлайн-собеседования с кандидатами будут организованы в выбранных ими отделениях. График собеседований будет размещен на интернет-портале ГЭЦ.

Собеседования будут проводиться с соблюдением требований особого карантинного режима. Их участники должны соблюдать правила личной гигиены, быть в медицинских масках, дезинфицировать руки у входа в здание медицинским спиртом, во время пропускного режима соблюдать двухметровую дистанцию с другими кандидатами. В случае выявления повышенной температуры тела или наличии симптомов инфекции дыхательных путей, собеседования с кандидатами переносятся.

Кандидаты могут получить дополнительную информацию, позвонив по номеру (012) 431 63 86 (внутренние номера 120, 117) или написать на электронную почту dqqeydiyyat@dim.gov.az.