https://news.day.az/society/1244934.html Еще один участник команды "Планета парни из Баку" заразился коронавирусом - ФОТО
Еще один участник команды "Планета парни из Баку" заразился коронавирусом - ФОТО
Еще один участник команды "Планета парни из Баку" заразился коронавирусом.
Как передает Day.Az, им является актер Мехмет Эмин Джафар, проживающий в Турции.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, желая скорейшего выздоровления народному артисту Бахраму Багирзаде.
"Очень сожалею. Я тоже заразился коронавирусом. Да ниспошлет нам Аллах здоровья", - написал Мехмет, выставив фотографию с Багирзаде.
Позже отвечая на вопросы СМИ, актер отметил, что заразился коронавирусом во второй раз.
"Первый случай был слабее, на этот раз все гораздо серьезнее", - сказал Мехмет.
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