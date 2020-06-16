Еще один участник команды "Планета парни из Баку" заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az, им является актер Мехмет Эмин Джафар, проживающий в Турции.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, желая скорейшего выздоровления народному артисту Бахраму Багирзаде.

"Очень сожалею. Я тоже заразился коронавирусом. Да ниспошлет нам Аллах здоровья", - написал Мехмет, выставив фотографию с Багирзаде.

Позже отвечая на вопросы СМИ, актер отметил, что заразился коронавирусом во второй раз.

"Первый случай был слабее, на этот раз все гораздо серьезнее", - сказал Мехмет.