TƏBİB прокомментировало распространенное в соцсетях видео в связи с Бахрамом Багирзаде

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) выразило отношение к распространенному в социальных сетях видео в связи с Бахрамом Багирзаде.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в социальных сетях распространилось видео заслуженного артиста Бахрама Багирзаде, снятое якобы в пандемической больнице: "На этом видео запечатлен гражданин (1984 г.р.), который в данный момент проходит лечение в "Yeni Klinika". Упомянутое о Бахраме Багирзаде не отражает правду".

Отметим, заслуженный артист проходит лечение в Центральном таможенном госпитале.