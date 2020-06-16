Безответственноcть некоторых граждан может привести к введению ЧП

Азербайджанский народ всегда отличался вдумчивым, рациональным отношением к невзгодам и сложностям, достойно принимая вызовы. Случившаяся пандемия - это экстраординарное событие для всех, тем не менее, принимая меры по защите здоровья граждан, государство очень внимательно выверяет каждую объявленную меру, связанную с карантином. Уважение к закону, к государственным актам исторически присуще нашему народу. Однако сегодня мы наблюдаем неадекватное отношение некоторых людей к строгому карантинному режиму, что может привести к крайне негативным последствиям.

Об этом Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Агия Нахчыванлы, комментируя образовавшиеся на всех въездах в Баку километровые пробки.

"На мой взгляд, нужно ограничить доступ в районы, учитывая, что люди, которые занимаются сельским хозяйством всегда более уязвимы. Обратите внимание, во всем мире вирус идет из города в сельскую местность, а не наоборот. Убеждена, что следует запретить выезжать за пределы столицы для того, чтобы не завести коронавирусную инфекцию в регионы, тем более, что в сельской местности люди живут большими семьями и один зараженный передаст эту инфекцию всей семье.

Люди должны понимать, что мы не можем позволить, чтобы больницы оказались переполненными. Поэтому государство будет вынужденно применять более жесткие меры. К примеру, в тех странах, где были введены самые жесткие меры, вплоть до чрезвычайного положения, быстрее остальных смогли в значительной степени побороть болезнь", - считает парламентарий.

По мнению нашей собеседницы, в этом вопросе является особенно важным как общественное мнение, так и санитарное просвещение.

"К сожалению в обществе, кстати не только в нашем, сформировался стереотип неверия в коронавирус. Это свойственно человеческой психике "убегать от решения проблемы". Так в средневековье не верили в чуму, позже в холеру. Но мы то живем в ХХI веке! К сожалению до сих пор многие люди либо не верят в наличие коронавируса, либо смотрят на угрозу сквозь пальцы и даже бравируют своей "смелостью". Да, они не задумываются об окружающих, но о себе и своих близких все-таки надо задуматься! Я убеждена, что надо сообщать больше информации о тех людях, которые болеют COVID-19 и объяснять как распространяется эта инфекция, от которой пока нет лекарства", - заявила А.Нахчыванлы.

По ее словам, каждый человек обязан беречь себя, соблюдать социальную изоляцию и носить маску в общественных местах.

Как подчеркнула парламентарий, врачи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, должны предоставлять больше информации, в частности, рассказать о симптомах, показать чем это чревато для здоровья не только сейчас, но и в будущем, потому что последствия заболевания могут быть тяжелыми.

"Государство, используя все имеющиеся ресурсы, предоставляет помощь всем пострадавшим но, как и у любого государства, резервы Азербайджана тоже не бесконечны. Оно предоставляет абсолютно бесплатное лечение, чтобы снизить заражаемость населения. Об этом надо задуматься тем, кто беспечно едет на пляж, в районы, нарушая все требования карантина. Экономистам нужно больше рассказывать о затратах на лечение коронавируса, в то время как медики должны более активно быть вовлечены в процесс информирования граждан о пандемии", - перечислила она.

Депутат предупредила, что если граждане продолжат вести себя безответственно во время строгого карантинного режима, то введение чрезвычайного положения сроком хотя бы на 10-15 дней может стать неизбежным.

"Особенно возмутительно отношение некоторых граждан к полиции, сотрудники которой добросовестно ведут разъяснительную работу. Они выполняют профессиональный и человеческий долг. Это надо уважать! Однако есть граждане, которые пытаются незаконно проехать через посты полиции, отказываясь предоставлять документы и разрешения на выезд. В городе из-за этого наблюдаются крупные пробки. Я просто восхищена выдержкой и силой воли правоохранительных органов Азербайджана", - сказала она.

Наша собеседница не исключила, что из-за безответственного поведения некоторых граждан необходимо будет, учитывая высокую контагиозность коронавируса, полностью запретить въезд-выезд в Баку и районы.

"Не могу не отметить, что граждане Азербайджана массово пишут Президенту Ильхаму Алиева и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, выражая благодарность за их заботу, волнуются об их здоровье. Так давайте не только словами, но и конкретными делами покажем эту благодарность. Не давайте знакомым, близким и некоторым гражданам страны нарушать карантин! Очень прошу граждан чтобы берегли себя, свою семью, а значит и государство. Нужно приложить общие усилия и как можно быстрее победить пандемию COVID-19", - заключила Агия Нахчыванлы.

Абдул Керимханов