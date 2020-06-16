Пожар на Агсуинском перевале

- к тушению привлечены два вертолета

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на территории Агсуинского перевала в Агсуинском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, два вертолета авиационного отряда и личный состав войск Гражданской обороны.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.