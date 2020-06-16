https://news.day.az/society/1244964.html Пожар на Агсуинском перевале - к тушению привлечены два вертолета
Пожар на Агсуинском перевале - к тушению привлечены два вертолета
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на территории Агсуинского перевала в Агсуинском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, два вертолета авиационного отряда и личный состав войск Гражданской обороны.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
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