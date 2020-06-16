Неужели для того, чтобы некоторые поверили в опасность коронавируса, должен заболеть кто-то из их близких

Некоторые почему-то не верят в существование такого опасного заболевания, как коронавирусная инфекция. Неужели для того, чтобы они в это поверили, должен заболеть кто-то из их близких?

Об этом во вторник сказал Trend председатель Объединения стоматологов Гянджи, член Ассоциации имплантологов Азербайджана Вюсал Таиров, который сам переболел коронавирусом, передает Day.Az.

Он отметил, что заразился коронавирусом в конце месяца Рамазан: "Сначала я подумал, что у меня ангина, так как 14 мая начались боли в горле. Затем болевые ощущения появились в районе бронхов. Компьютерная томография не показала серьезной патологии. Но, несмотря на это, я изолировал себя ото всех, вызвал службу скорой помощи. Через три дня после обследования мне сказали, что у меня коронавирус. К тому времени я достаточно ослаб. У меня была высокая температура, я кашлял, выделялась обильная мокрота из бронхов. С каждым днем мне ставилось все хуже. Я даже представить себе не мог, что вирус может быть таким агрессивным", - сказал Таиров.

Он отметил, что прошел 25-дневный курс лечения в больнице особого режима в Геранбое: "Когда меня привезли в больницу, пациентов там было не так много. Но когда меня выписывали, больница практически была заполнена. Только у 30 процентов пациентов там наблюдались клинические симптомы заболевания. Остальные больные были асимптомными", - сказал врач.

Он отметил, что врачи, лечащие больных коронавирусом, работают в крайне напряженном режиме: "Они вынуждены носить специальные костюмы, маски и очки. Им самим трудно дышать. Но несмотря на все трудности, они стойко переносят их и делают все для спасения людей", - сказал Таиров.