https://news.day.az/society/1244972.html Суд вынес решение по делу «Lider TV»
Суд вынес решение по делу «Lider TV»
На очередном судебном процессе между ПО "Радио-телевещание и спутниковая связь" и ООО "Lider TV и Radio-Azərbaycan" был удовлетворен иск об объявлении банкротом ПО "Телерадио".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, имущественным администратором назначен технический директор ПО "Телерадио" Микаил Аббасов.
Решение будет представлено в течение 10-15 дней.
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