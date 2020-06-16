Суд вынес решение по делу «Lider TV»

На очередном судебном процессе между ПО "Радио-телевещание и спутниковая связь" и ООО "Lider TV и Radio-Azərbaycan" был удовлетворен иск об объявлении банкротом ПО "Телерадио".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, имущественным администратором назначен технический директор ПО "Телерадио" Микаил Аббасов.

Решение будет представлено в течение 10-15 дней.