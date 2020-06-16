https://news.day.az/society/1244988.html ДТП на крупном проспекте Баку, образовался затор
ДТП на крупном проспекте Баку, образовался затор
В Баку на проспекте Гейдара Алиева (напротив бывшего стадиона "Шафа" в направлении станции метро "Кероглу") произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
По этой причине в указанной части проспекта наблюдается повышенная плотность движения.
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