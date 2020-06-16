ДТП на крупном проспекте Баку, образовался затор

В Баку на проспекте Гейдара Алиева (напротив бывшего стадиона "Шафа" в направлении станции метро "Кероглу") произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По этой причине в указанной части проспекта наблюдается повышенная плотность движения.