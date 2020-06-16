Кадровые назначения в Генпрокуратуре Азербайджана

Продолжается работа по укомплектованию кадров в связи с созданием новой структуры Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, соответствующими приказами генерального прокурора Эльнур Мусаев назначен начальником нового Управления исполнения по неуголовным преследованиям Генеральной прокуратуры, Рамиль Меджидов - начальником Управления по контролю над исполнением законов в деятельности следственных и оперативно-розыскных органов Службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы Генеральной прокуратуры, Айнур Османова - начальником Управления правового обеспечения и прав человека Генеральной прокуратуры, Джейхун Казымов - начальником нового Управления по контролю над исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности таможенных, налоговых органов и органов юстиции Генеральной прокуратуры, Эркин Алиханов - начальником нового Управления по международному юридическому сотрудничеству Генеральной прокуратуры, а Вугар Алиев - начальником нового Особого управления по координации деятельности в вопросах конфискации Генеральной прокуратуры.

Согласно другому приказу прокурора, Фариду Нагиеву поручено исполнение обязанностей начальника Следственного управления главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, Замир Махмудов назначен начальником отдела экспертного анализа Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, Кямал Талыбов - начальником отдела криминалистики Управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры (замначальником управления), Мехман Гумматов - замначальником следственного управления Генпрокуратуры, Исфендияр Гаджиев - замначальником Управления организационно-информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, Эмир Оджагвердиев - замначальником Управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры.