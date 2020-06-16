Управление образования Баку о приеме детей в первые классы

При рассмотрении заявок родителей, не зарегистрированных по месту жительства рядом со школами, на территориях которых применяется территориальный принцип, в первые классы будут приняты дети, обладающие преимуществом.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала заместитель заведующего Управлением образования города Баку Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, предпочтение отдается детям, родители которых прописаны вблизи установленной территории школы или работают там. Также это касается детей, сестры или братья которых учатся в этой школе.

"Если один из вышеуказанных случаев имеет место, то ребенок будет принят в школу. В обратном случае будет предложено принять его в другую школу, находящуюся поблизости. Если после июля в школах, где применяется территориальный принцип, будут пустые места, то родители смогут записаться в очередь. Об этом их оповестят посредством системы. Далее они смогут разместить электронную заявку в связи с приемом своего ребенка в первый класс этой школы", - добавила Абдуллаева.