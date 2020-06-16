Джабир Иманов прокомментировал фейковое видео в связи с Бахрамом Багирзаде

Заслуженный артист Джабир Иманов сделал публикацию в социальной сети в связи со своим коллегой Бахрамом Багирзаде, который заразился коронавирусом и 13 июня был помещен в реанимационное отделение Центрального таможенного госпиталя.

Как передает Day.Az, актер призвал людей не верить в дезинформацию, распространяемую во многих СМИ в связи с состоянием здоровья заслуженного артиста:

"Дорогие подписчики! Я пишу это, учитывая многочисленные звонки. Бахрам жив. Не верьте никаким "сайтам", "информационном агентствам", "информационным блогерам", операторам - "врачам". Я постараюсь каждый день давать вам информацию о Бахраме. Не обращайте внимания на новости о его "смерти", "людей", снимающих о нем клипы и публикующих видео другого человека из клиники. Спасибо!", - написал Джабир Иманов.