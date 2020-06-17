В Азербайджане откроется ряд реабилитационных учреждений

В Азербайджане разрабатываются правила по реестру лиц с инвалидностью, абилитации граждан этой категории, лекарственным препаратам, правилам оказания медуслуг и обеспечению санаторно-курортным лечением в стране и другие проекты нормативных актов.

Об этом на заседании Рабочей группы по вопросам инвалидности и реабилитации, проведенной в формате видеоконференции, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Министр добавил, что для совершенствования закона "О правах лиц с инвалидностью" готовятся новые предложения, связанные с дополнениями и поправками.

Бабаев подчеркнул, что продолжаются также работы по выявлению и отмене назначенных фиктивных инвалидностей.

По его словам, в этом году запланировано открытие ряда реабилитационных учреждений, которые были капитально отремонтированы и реконструированы.

На заседании был рассмотрен общий обзор по оценке инвалидности, представлена статистическая информация, обсуждены новые законодательные проекты, реформы и инновации.