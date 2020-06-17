В одном из столичных районов будут перебои с электричеством

Сегодня с 10:30 до 13:00 часов на ул. Мухаммеда Хади, 71-95 Хатаинского района Баку будут кратковременные перерывы в электроснабжении потребителей, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азеришыг".

Перебои в электроснабжении связаны с работами по реконструкции, проводимыми в этом районе.