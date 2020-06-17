https://news.day.az/society/1245103.html В одном из столичных районов будут перебои с электричеством
В одном из столичных районов будут перебои с электричеством
Сегодня с 10:30 до 13:00 часов на ул. Мухаммеда Хади, 71-95 Хатаинского района Баку будут кратковременные перерывы в электроснабжении потребителей, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азеришыг".
Перебои в электроснабжении связаны с работами по реконструкции, проводимыми в этом районе.
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