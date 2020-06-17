Расим Мусабеков: Погибшие в борьбе с пандемией азербайджанские врачи заслуживают звания шехидов

Врач - одна из самых почетных профессий. Она соединяет в себе высокие профессиональные и моральные требования к людям в белых халатах. Те, кто выбрал эту профессию, взяли на себя бесконечно большую ответственность за здоровье нации. И сегодня, в период пандемии страшного вируса, именно врачи оказались на передовой этой войны.

Немногие знают, как тяжело приходится сегодня медикам. В пылу фейсбучных дискуссий как-то забывают о них. Между тем, в первую очередь, от врачей, их самоотверженности и, не побоимся этого слова, героизма зависит исход этой войны. Пока что азербайджанские медики успешно сдерживают атаку, борясь до последнего за каждую жизнь. И порой теряют свои собственные...

Заразившиеся во время лечения больных и погибшие от COVID-19 врачи заслуживают высокого звания шехидов. Такого мнения придерживается депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

В комментарии Day.Az парламентарий отметил, что азербайджанские врачи в эти дни демонстрируют высокую самоотверженность.

"Я знаю медиков, которые полтора месяца не видят дома, своих семей, они по 10-12 часов в сутки находятся около больных. Можете представить, как это тяжело - находиться столько часов в защитном костюме? Ни поесть, ни попить, ни справить естественные человеческие нужды. И это не один-два дня. Многие медицинские работники трудятся в таком режиме больше месяца", - сказал Мусабеков.

Наш собеседник подчеркнул, что с начала борьбы с пандемией от коронавируса, заразившись, скончались уже 10 медиков. Депутат считает, что борющиеся с коронавирусом врачи заслуживают не только повышенной зарплаты, но и государственных наград. Более того, заразившимся при исполнении врачебного долга и погибшим от вируса медработникам нужно присваивать звание шехидов, добавил Мусабеков.

"Большая благодарность врачам за то, что в непростой ситуации, с риском для собственного здоровья выполняют свою миссию", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева