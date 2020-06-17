МЧС продолжает поиски утонувших в Куре граждан

Два человека утонули в реке Кура на территории Товузского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, поиски Гасанова Намика Али оглу (1974 г.р.) и Исмаилова Аббаса Гусейн оглу (1986 г.р.) продолжаются.

К поискам привлечены водолазно-поисковые группы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах и Службы спасения особого риска.