https://news.day.az/society/1245145.html МЧС продолжает поиски утонувших в Куре граждан
МЧС продолжает поиски утонувших в Куре граждан
Два человека утонули в реке Кура на территории Товузского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, поиски Гасанова Намика Али оглу (1974 г.р.) и Исмаилова Аббаса Гусейн оглу (1986 г.р.) продолжаются.
К поискам привлечены водолазно-поисковые группы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах и Службы спасения особого риска.
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