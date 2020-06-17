Пожар на Агсуинском перевале потушен

Пожар на Агсуинском перевале потушен. 

Об этом Day.Az, сообщили в пресс-службе МЧС. 

Напомним, вчера на Агсуинском перевале вспыхнул пожар. К тушению пожара были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, два вертолета авиационного отряда и личный состав войск Гражданской обороны.