https://news.day.az/society/1245155.html Пожар на Агсуинском перевале потушен
Пожар на Агсуинском перевале потушен
Пожар на Агсуинском перевале потушен.
Об этом Day.Az, сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, вчера на Агсуинском перевале вспыхнул пожар. К тушению пожара были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, два вертолета авиационного отряда и личный состав войск Гражданской обороны.
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