https://news.day.az/society/1245162.html В Азербайджане 3-летний ребенок заразился коронавирусом
В Азербайджане 3-летний ребенок заразился коронавирусом
В Азербайджане малолетний ребенок заразился коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на News24.Az, ребенок проходит лечение в городской клинической больнице №2 имени М.А.Эфендиева.
"Мальчик 2017 года рождения находится в больнице неделю. Когда его привезли, его состояние было тяжелым, но теперь оно оценивается как стабильное. Члены семьи ребенка были помещены на карантин", - сообщили в больнице.
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