В Азербайджане 3-летний ребенок заразился коронавирусом

В Азербайджане малолетний ребенок заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на News24.Az, ребенок проходит лечение в городской клинической больнице №2 имени М.А.Эфендиева.

"Мальчик 2017 года рождения находится в больнице неделю. Когда его привезли, его состояние было тяжелым, но теперь оно оценивается как стабильное. Члены семьи ребенка были помещены на карантин", - сообщили в больнице.