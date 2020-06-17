Мурад Дадашов ответил тем, кто ошибочно утверждает, что «коронавируса нет»

Бахрам Багирзаде является одним из особенных людей для азербайджанского народа и общества. Известие по поводу его здоровья расстроило нас всех. Люди ждут от нас известий. Молчать невозможно, иначе появляются неоправданные слухи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом сказал народный артист Азербайджана Мурад Дадашов, комментируя неверные слухи, распространяемые о Бахраме Багирзаде.

"Состояние его семьи очень серьезное. У Бахрама есть пожилая мать, дети, жена и сестра. Мы все очень напряжены, и проблема очень сложная. Эта пандемия не признает наций, возраст, пол, не знает границ. Коронавирус может постучать в любую дверь и войти. Это ответ тем, кто ошибочно утверждает о том, что "коронавируса нет". Честно говоря, я верю в чудеса. Добрые дела, которые человек совершает на протяжении всей своей жизни, раскрываются в самые трудные моменты. Будем надеяться, что Аллах защитит Бахрама ради нас", - сказал Дадашов во время эфира на своем профиле в Instagram.

Народный артист также призвал людей быть более бдительными при публикации постов о Бахраме Багирзаде с неизвестных источников.