Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 июня ожидается солнечная погода, ветер умеренный северо-восточный, передает Day.Az со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 30-34, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градусов тепла.

В регионах Азербайджана в четверг преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах пройдут грозы, ожидаются локальные ливни, выпадет град. Утром в горах туман, восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 21-26, днем - 35-39, в горах ночью - 11-16, днем - 22-27 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове 18 и 19 июня ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.